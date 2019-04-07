"Дніпро-1" обіграв "Ворсклу" та вийшов у півфінал Кубка України

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Дніпро-1 - Ворскла: відео голів, огляд матчу Кубок України 2019
Дніпро-1 – Ворскла / СК "Дніпро-1"

У півфіналі Кубка України виступлять одразу два клуби, які представляють Першу лігу. Ще одним учасником півфіналу став "Дніпро-1", який обіграв полтавську "Ворсклу".

Дніпро-1 – Ворскла 2:0
Голи: Куліш, 78, Когут, 83

Команди не надто активно провели перший тайм – обмаль моментів та ударів та багато боротьби. Натомість у другому таймі глядачі на трибунах таки побачили забиті голи.

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Попри те, що ініціативою у матчі володіла "Ворскла", двічі забили саме дніпровці. Все завдяки Владиславу Шаповалу. Гравець, який вийшов на заміну, на 78-ій хвилині завдавав удару низом у дальній кут воріт. Олександр Ткаченко зумів відбити цей удар, але першим на добиванні виявився Станіслав Куліш, який у падінні та переправив м’яч у ворота "Ворскли".

За шість хвилин "Дніпро-1" забив другий гол та, фактично", зняв питання щодо переможця матчу. Після подачі з центру поля Ігор Когут виявився найспритнішим та відправив м’яч у ворота.

"Дніпро-1" перемагає та стає півфіналістом Кубка України. Суперника дніпряни дізнаються у понеділок, 8 квітня. У цей день о 14:00 відбудеться жеребкування.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ворскла
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