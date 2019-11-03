Дніпро-1 – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
У неділю, 3 листопада, "Дніпро-1" а власному полі приймає "Зорю". Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.
"Зоря" зараз перебуває серед лідерів, у той час як "Дніпро-1" – неподалік зони вильоту. Тож очки в цьому матчі необхідні обом командам.
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Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Зоря
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