Дніпро-1 – Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Дніпро-1 – Зоря: дивитися онлайн матч 3 листопада 2019 – УПЛ
Дніпро-1 – Зоря онлайн / СК "Дніпро-1"

У неділю, 3 листопада, "Дніпро-1" а власному полі приймає "Зорю". Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

"Зоря" зараз перебуває серед лідерів, у той час як "Дніпро-1" – неподалік зони вильоту. Тож очки в цьому матчі необхідні обом командам.

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Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Зоря

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ФК Зоря ФК Дніпро-1 Новини Спорту Футбол
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