"Дніпро" на виїзді переміг "Крижаних Вовків" в матчі УХЛ

Четвертий тур Української хокейної ліги відкривав матч у Києві між "Крижаними Вовками" та херсонським "Дніпром".

Крижані Вовки — Дніпро 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Перша двадцятихвилинка для обох команд пройшла у впертій боротьбі. Хокеїсти намагалися закинути хоча б одну шайбу в ворота суперника. Але і Олег Петров, і Максим Дуве стійко трималися в воротах і відбивали атаки. Так перший період закінчився з рахунком 0:0.

На екваторі поєдинку рахунок в матчі першими відкрили "щуки". Микита Макарицький відзначився шайбою в воротах "Крижаних Вовків". Зрівняли рахунок господарі майданчика зусиллями Бориса Андрющенка, який пробив Олега Петрова.

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Варто зазначити, що свої перші очки за результативність заробив шведський легіонер Антон Рудгорд. Другий період закінчився з рахунком 1:1.

Перші 10 хвилин третього періоду рахунок тримався 1:1. Здавалося б, матч віщував гру в овертаймі. Але на одинадцятій хвилині гості розстріляли ворота Максима Дуве. Шайбою відзначився Мікс Ліпсбергс. І знову вдалося "Крижаним Вовкам" зрівняти рахунок. У верхній кут воріт херсонців шайбу відправив Микола Дворник.

Всього через хвилину гості знову вийшли вперед. Олексій Янішевський вразив ворота "вовків". Поставив крапку в поєдинку Денис Василенков, який закинув четверту шайбу для херсонського "Дніпра" у цьому матчі.

"Дніпро" після цього матчу піднявся на друге місце у турнірній таблиці. "Крижані Вовки" втратили можливість посісти четверту сходинку, залишившись на п'ятій.