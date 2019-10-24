"Дніпро" розтрощив "Крижаних Вовків" у чемпіонаті України: відео

23 жовтня відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею. На арені "Фаворит" гра між ХК "Дніпро" і "Крижаними Вовками" завершилася з рахунком 8:1 на користь господарів.

Дніпро – Крижані Вовки 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)

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У першому періоді рахунок відкрили гості. Іван Федосов закинув шайбу у ворота Максима Дуве. Зрівняв рахунок Денис Василенков. Буквально через хвилину Владислав Брага збільшив відрив. До кінця першої двадцятихвилинки господарі майданчика закинули "вовкам" ще дві шайби. Авторами голів стали Олександр Каракулько й Олександр Шибаєв.

До екватора матчу у воротах киян виявилося ще дві шайби. Спочатку Мікс Ліпсбергс, а потім й Ілля Декало вразили ворота суперника. Після чого "вовки" активізувалися і почали грати в атаці. До кінця другого періоду рахунок не змінився – 6:1.

Перші 10 хвилин третього періоду для обох команд пройшли без зміни рахунку. Згодом Сергій Дорофєєв змінив рахунок на табло, збільшивши відставання "Льодяних Вовків". Не минуло й хвилини після 7-ої шайби, як Олександр Шибаєв оформив дубль.

Під кінець третього періоду "вовки" помітно втомилися і знизили темп, але матч так і завершився з результатом 8:1 на користь господарів майданчика.

Дніпро – Крижані Вовки відеоогляд гри