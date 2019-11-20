"Дніпро" та "Київ-Баскет" здобули впевнені перемоги у груповому етапі Кубка Європи

Українські клуби "Київ-Баскет" та "Дніпро" провели домашні матчі 5 тура групового раунду Кубка Європи проти "Лєвскі" та "Цмокі-Мінська" відповідно.

Київ-Баскет – Левскі 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23)

Українці захопили ініціативу в грі зі стартових секунд та не дали засумніватися у власній перемозі ні на мить.

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Гості з Болгарії першими відкрили рахунок у матчі, на що команда Айнарса Багатскіса відповіла нокаутуючим ривком 18:0, після якого гості довго не могли прийти до тями, а друга влучна атака від "Лєвскі" була реалізована екс-гравцем "Черкаських Мавп" – Брендоном Янгом аж наприкінці сьомої хвилини матчу. В К"иїв-Баскету" особливо добре грали бігмен Коренюк та капітан Макс Пустозвонов. На двох ці хлопці набрали 20 балів за стартові 10 хвилин.

В другій чверті господарі не думали скидати обертів і з кожною хвилиною збільшували різницю в рахунку. Фантастично використовував свої хвилини на паркеті Коренюк – за 12 хвилин зіграних в першій половині матчу українець мав дабл-дабл – 16 очок та 11 підбирань, з яких 5 на кошику суперника. Завершилась перша половина матчу за рахунку 48:22.

На старті третьої десятихвилинки кияни продовжили збільшувати перевагу над суперниками, але через деякий час гості зрозуміли, що їм втрачати нічого і почали грати більш розкуто. Це принесло свої дивіденди і як третій так і четвертий період виграли болгари, проте, звісно що завдяки різниці в 26 очок кияни могли почувати себе комфортно практично за будь яких обставин.

Дніпро – Цмокі-Мінськ 90:75 (15:25, 22:21, 28:8, 22:20)

Український клуб невдало розпочав матч, пропустивши ривок у першій чверті. Команда Дениса Журавльова не втримала суперника, пропустивши 25 очок і відповівши лише 16. У другій чверті відрив білоруського клуба сягав максимальних 15 очок, однак під завісу першої половини "Дніпро" зумів скоротити відставання до 8 балів.

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А ось у третій чверті гоподарі оформили надпотужний ривок. Розпочалось усе з 11:0 для "Дніпра", який відправив суперника у нокдаун і не зупинявся до завершення чверті. Український клуб спровокував серію втрат у суперника, який зовсім знітився, реалізував декілька дальних, зокрема вдалий відрізок з 9 очками за чверть провів Дугат. А енергія Санона допомогла господарям зафіксувати психологічну перевагу, яку вони не втрачали вже до завершення гри.

Так, "Цмокі" спробував повернутись, зробивши ривок 8:0 на початку заключної чверті, але у відповідь отримав ще більш потужний удар від "Дніпра", який повернув собі двозначну перевагу і вже її не відпускав. На певному відрізку перевага команди Журавльова сягала 21 очка, а завершився матч з рахунком 90:75 на користь "Дніпра". Вольова перемога дніпрян, які поступалися 15 балів у першій половині матчу.

Потужну гру провела задня лінія господарів: у Санона 23 очка. 7 підбирань, 2 передачі, блок-шот та перехоплення (РЕ 26), у Дугата 18 очок та 9 передач (РЕ 25), а Закурдаєв завершив матч із 15 очками, 4 перехопленнями та 3 пердачами, реалізувавши 3 з 5 триочкових. Заключний матч "Дніпро" вдома проведе проти болгарського "Лєвскі".