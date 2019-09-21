"Дніпро" виграв Суперкубок України, здолавши "Хімік" за сумою двох матчів

Баскетбольний клуб "Дніпро" виграв Суперкубок України. Володар Кубка України за сумою двох матчів здолав чемпіона Суперліги южненський "Хімік".

Дніпро – Хімік 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26)

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Перший поєдинок, який відбувався у Южному, зуміли виграти баскетболісти "Дніпра". Відтак, саме вони були ближчі до загальної звитяги. У першій чверті матчу в Дніпрі між господарями паркету та гостями з Южного точилася запекла боротьба. "Дніпру" вдалося виграти чверть з різницею в одне очко.

Наступна 10-хвилинка також минула в боротьбі, яку "Хімік" програв. На велику перерву команди пішли за переваги підопічних Дениса Журавльова +3. Третю чверть дніпряни також записали собі в актив, вигравши її з різницею у два очки. Та перевага була мізерна, що дозволяло "Хіміку" думати про камбек.

На початку останньої 10-хвилинки "Хімік" зрівняв рахунок 64:64. Господарі спробували піти у відрив 71:66. Та після того, як "Хімік" взяв тайм-аут, рахунок став 73:72. За три хвилини й 26 секунд до кінця матчу "Хімік" вперше вийшов вперед 73:74. Згодом Фесенко порушив правила в атаці й "Хімік" отримав шанс для штрафних.

Здавалося, що "Дніпро" посипався й рахунок швидко став 73:78. "Хімік" утримував перевагу й за 17 секунд до кінця гри результат на табло був 82:83. "Хімік" реалізував два штрафні, збільшивши перевагу до трьох очок та виграв матч.

Та цього виявилося недостатньо, щоб виграти Суперкубок України. Завдяки перемозі в першій грі з різницею у 15 очок "Дніпро" відсвяткував загальну перемогу.