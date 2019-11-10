"Дніпро" завдав "Хіміку" другої поразки в сезоні

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Дніпро – Хімік результат
Дніпро – Хімік результат

"Дніпро" переміг вдома "Хімік" у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги – 65:57.

Дніпро – Хімік 65:57 (24:10, 10:16, 14:18, 17:13)

Більшу частину стартової 10-хвилинки боротьба була рівною. Надалі ж господарі зуміли відірватися не в останню чергу завдяки кращій реалізації дальніх кидків. З-за дуги забивали Сизов, Корнієнко і згодом Санон.

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У другій чверті гості зробили акцент на захист, не дозволивши господарям забити навіть половину очок в порівнянні зі стартовою 10-хвилинкою. При цьому "Хімік" відіграв 6 очок з 14-ти відставання.

На початок заключної чверті южненці остаточно вирівняли становище, відігравши 18 очок відставання. "Дніпро" зберігав перевагу за підбираннями, але при цьому вдвічі більше припускався втрат. Втім господарям вистачило сил аби втримати перевагу та довести поєдинок до перемоги.

Відтак "Дніпро" завдав чинному чемпіону другої поразки в сезоні. Наразі "Прометей" та "Дніпро" залишаються останніми командами чемпіонату лише з однією поразкою.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Хімік чемпіонат України з баскетболу
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