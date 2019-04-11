"Дніпро" знищив "Хімік" на власному майданчику та скоротив відставання у серії

"Дніпро" не залишив шансів "Хіміку" в третьому матчі півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу.

Дніпро – Хімік 90:53 (27:2, 20:14, 21:19, 22:18)

Рахунок у серії: 1:2

Перший матч між командами: "Хімік" обіграв "Дніпро" у першому матчі півфіналу плей-оф Суперліги

Старт матчу перетворися для южненців на справжній жах. Команда Віталія Степановського свої перші очки в дебютній чверті набрала лише на10 хвилині. До цього гості встигли пропустити 25 балів і в підсумку завершили стартовий відрізок за рахунку 2:27.

"Дніпро", в свою чергу, реалізував 11 з 15 кидків з гри (2/5 триочкових) за 9 результативних передач – команда Дениса Журавльова в цей день почувала себе дуже комфортно.

Господарі, до складу яких після травми повернувся Натяжко, продовжили збільшувати перевагу і в другій чверті, вигравши її 21:14. Гості виглядали приреченеми і завершили першу половину за 18% реалізації кидків з гри при 0 з 10 дальніх спроб. На велику перерву суперники пішли за шокуючого рахунку 48:16 на користь "Дніпра". Всі 10 гравців господарів, які виходили на майданчик в першій половині, встигли відзначитись набраними балами.

Другий матч між командами: "Хімік" в овертаймі подвоїв перевагу у серії плей-офф з "Дніпром"

На жаль, друга половина стала лише формальністю. "Хімік" не зумів повернутись до гри і вирішив не витрачати сили перед четвертим матчем серії, давши відпочинок своїм лідерам у заключній чверті. "Дніпро", зробивши вбивчий ривок у першій десятихвилинці, домінував протягом всього матчу, який довів до переконливої перемоги з рахунком 90:53.

Четвертий матч серії команди проведуть в суботу, 13 квітня, у Дніпрі. Початок зустрічі – о 14:00.

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