До збірної України викликали ще трьох гравців

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення перевести з резервного списку збірної до основного ще трьох гравців.

Виклик до головної команди отримали півзахисники Віктор Коваленко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Євген Шахов ("Лечче", Італія).

До слова: Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві

Вся збірна збереться разом у Харкові 7 жовтня. Саме там відбудеться перший матч проти Литви у відборі на Чемпіонат Європи 2020 11 жовтня. Перед матчем на ОСК "Металіст" команда проведе відкрите тренування.

Після цього збірна України 14 жовтня зіграє у Києві проти збірної Португалії.

Нагадаємо, перед тим Андрій Шевченко викликав 21 гравця до збірної. Однак через травму центрального захисника Микити Бурди, він був змушений довикликати ще одного футболіста.