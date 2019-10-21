Домашні матчі збірної України у відборі Євро-2020 відвідало понад 160 тисяч глядачів

Збірна України з футболу завершила цикл домашніх матчів у відборі Євро-2020. "Синьо-жовті" провели чотири домашні матчі (два у Львові та по одному в Харкові та Києві).

Упродовж відбору Євро-2020 домашні поєдинки збірної України відвідали 166 900 осіб, повідомляє zbirna.com.

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Найбільше вболівальників відвідали матч проти Португалії в Києві, перемога в якому забезпечила "синьо-жовтим" достроковий вихід на Євро з першого місця групи B.

Поєдинок у Києві прийняв НСК "Олімпійський", на якому зібралися практично 65 883 глядачі.

На матчах у Львові проти Сербії та Люксембургу були присутні понад 34 тисяч уболівальників. У свою чергу, на поєдинок з Литвою в Харкові прийшли майже 33 тисячі осіб.



Інфографіка zbirna.com

Збірній України залишилося зіграти останній матч в рамках відбору Євро-2020. Гра має значення для "синьо-жовтих", хоча українці й гарантували собі вихід на Євро-2020.

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Підопічним Андрія Шевченка достатньо зіграти внічию із Сербією, щоб гарантувати собі місце серед сіяних команд під час жеребкування групового етапу.

Поєдинок Сербія – Україна відбудеться 17 листопада у Белграді. Початок матчу о 21:45. Як відомо, українські вболівальники не зможуть відвідати матч проти Сербії.