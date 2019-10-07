"Донбас" без проблем переміг "Крижаних Вовків" в матчі УХЛ: відео

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"Донбас" без проблем переміг "Крижаних Вовків" в матчі УХЛ: відео

"Крижані Вовки" до цього виграли лише один матчі в УХЛ за шість турів. Натомість "Донбас" продовжує гонитву за лідером – "Кременчуком".

У матчі в Дружківці першим вперед вийшли гості. На 13-й хвилині Владислав Воробйов відзначився у воротах суперника. І на першу перерву команди пішли саме за переможного для гостей рахунку 0:1.

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Зрівняти рахунок "Донбасу" вдалося аж на 34-й хвилині. Точний кидок на рахунку Віталія Ляльки.

А за хвилину до кінця другого періоду "Донбас" закинув одразу дві шайби. Спочатку відзначився Белухін, а за 30 секунд до перерви – Рибчик.

Остаточний рахунок у матчі встановив Айнарс Подзіниш. Тож "Донбас" переміг 4:1.

Донбас – Крижані Вовки 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Хокей ХК Крижані Вовки ХК Донбас
Джерело: 24 канал
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