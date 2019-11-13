"Донбас" на виїзді всуху обіграв "Білий Барс", взявши реванш за поразку у минулому матчі: відео
У вівторок, 12 листопада, в Білій Церкві після міжнародної паузи відбувся перший поєдинок 15-го туру чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч. "Білий Барс" приймав на своєму майданчику "Донбас".
Обидві команди зіграли один проти одного в попередньому матчі чемпіонату 2 листопада. Тоді неочікувану перемогу здобули "барси". Тож для підопічних Сергія Вітера матч з "Білим Барсом" розглядався з двох сторін – реванш за програш та підготовка до майбутніх ігор Континентального Кубка. Для господарів майданчика, з огляду на їх позитивні результати в останніх матчах, перемога в даному поєдинку могла наблизити їх до лідерів чемпіонату.
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На початку матчу першими гольовий момент створили хокеїсти "Білого Барса", але надійна гра Горячевських не дозволила господарям майданчика відкрити рахунок. Далі – видалення захисника "кішок" та нереалізація 4-х хвилинної більшості у донеччан.
Обидві команди до екватора першого періоду демонстрували обопільний атакуючий хокей на високих швидкостях з гольовими моментами. В результаті, більш вдалими виявилися гості. На 14 хвилині матчу у донеччан результативно зіграла зв'язка Матерухін – Костіков. Перший відпасував, а другий закинув.
"Білий Барс" міг відігратися через хвилину, але шайба після кидка Владислава Куцевича потрапила в каркас воріт. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою донеччан.
Друга двадцятихвилинка була повністю за "Донбасом" – вже на 5 хвилині гості подвоїли рахунок. Другу шайбу в грі закинув Євген Нікіфоров, а ближче до екватора другого періоду Ілля Коренчук після передачі Вадима Мазура зробив рахунок 0:3 на користь "Донбасу". Підопічні Костянтина Буценка могли відіграти одну шайбу, але Сергій Бабинець не зміг один в один переграти Степана Горячевських.
У заключному відрізку поєдинку Віталій Лялька закинув ще одну шайбу, яка виявилася останньою в цьому матчі.
Підсумок зустрічі – 4:0 на користь "Донбасу". Таким чином підопічні Сергія Вітера беруть реванш за програш в минулої зустрічі та в позитивному настрої підходять до поєдинків Континентального Кубка.
Білий Барс – Донбас 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайби: 0:1 – Костіков (Матерухін) – 13:37, 0:2 – Нікіфоров (Яковлєв) – 24:23, 0:3 – Коренчук (Мазур, Лялька) – 29:29, 0:4 – Лялька (більшість) – 44:35.
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