"Донбас" програв "Краковії" та не вийшов у фінал Континентального кубка

Хокейний клуб "Донбас" не зумів обіграти у третьому матчі півфінальної серії Континентального кубка IIHF "Краковію". Програвши у серії булітів, українська команда не зуміла пройти у фінал.

Для обох команд цей поєдинок став "золотим", оскільки переможець зустрічі міг не тільки зайняти першу сходинку в групі (завдяки несподіваній поразці "Німана"), а й отримати право зіграти у фіналі єврокубка.

У першому періоді перевагою на майданчику володіли донеччани. Небезпечні моменти виникали біля воріт польського воротаря Мирослава Коприва. Кидки від Матерухіна, Ляльки, Яковлєва, Захарова та інших нападників "Донбасу" не потрапляли в ціль. Шайби ставали або легкою здобиччю для кіпера господарів, або обходили ворота стороною.

Перший по-справжньому небезпечний момент біля воріт Горячевських виник лише на 8 хвилині матчу, після чого гра вирівнялася і до кінця періоду зберігалася рівність команд.

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Друга двадцятихвилинка пройшла під повним пресингом українських хокеїстів. Здавалося, що шайба ось-ось опиниться в воротах "Краковії". Але, як на зло, воротар польських віцечемпіонів зловив кураж. Відбивав і ловив все шайби, які летіли у ворота з різних відстаней. А, коли і він був безсилий, то на допомогу приходили захисники.

На 33 хвилині, несподівано рахунок в матчі відкрили поляки.

Третій період став одним з найцікавіших в матчі. В принципі, підопічним Сергія Вітера не було що втрачати, а хокеїсти "Краковії" намагалися підловити донеччан на контратаці. В результаті, на 44 хвилині Віталій Лялька в одній з атак, в падінні, зрівняв рахунок. А далі пішла відкрита гра на високих швидкостях з обопільними гострими атаками біля воріт. Але що не старалися команди далі, більше ніхто не зміг відзначитися. Тому питання про переможця було перенесено в овертайм.

Ключовим моментом у додатковій п'ятихвилинці став невикористаний буліт у виконанні польського хокеїста. Степан Горячевських вийшов героєм в тому епізоді і врятував команду.

Як би та не було, але для "Донбасу" вихід у фінал вирішувалося пробиття серії булітів. На жаль, але в цей раз вдалими в серії хокейних пенальті виявилися суперники донеччан. Українські хокеїсти не реалізували жодної своєї спроби.

Таким чином, перше місце в групі зайняв гродненський "Німан" (5 очок). Друге – краківська "Краковія" (5 очок). Третє – донецький "Донбас" (5 очок) і четверте – Атирауський "Бейбарис" (3 очки). У фінал вийшли "Німан" і "Краковія".

Донбас – Краковія 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Бринічка (Тврдонь, Микула) – 32:01, 1:1 – Лялька – 43:35, переможний буліт – Ваховец.