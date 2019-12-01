"Донбас" вдома програв "Кременчуку" з різницею в чотири шайби: відео

У суботу, 30 листопада, в Дружківці відбувся центральний матч 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч – донецький "Донбас" приймав лідера турнірної таблиці "Кременчук".

Донбас – Кременчук 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

У цьому поєдинку підопічні Сергія Вітера при домашніх трибунах намагалися взяти реванш у кременчужан за програш на арені "Айсберг". На жаль, але донеччанам цього не вдалося зробити. І в першу чергу, їм завадила блискуча реалізація більшості у кременчужан.

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Уже в першому періоді поєдинку підопічні Олександра Савицького продемонстрували своє вміння розіграшу зайвого гравця, закинувши три шайби, граючи в більшості. Точними кидками відзначилися Владислав Грицьких, Вадим Хрішпенц і Іван Савченко.

Хокеїсти "Донбасу" намагалися протистояти кременчужанам, часто використовуючи кидки з дальньої та середньої дистанцій, в надії на добивання нападників. Але, як наслідок, такі дії господарів майданчика ні до чого не привели.

У другому періоді обидві команди продемонстрували хокей з в'язкою боротьбою. Гольові моменти в основному виникали біля воріт гостей, де надійно грав В'ячеслав Новицький. Здавалося, що команди завершать другу двадцятихвилинку без закинутих шайб. Але за 5 хвилин до кінця періоду відзначилася зв'язка донеччан Костіков – Карпенко. Перший класно віддав, а другий шедеврально закинув.

В останні хвилини, «Донбас», притиснув "Містян" до їхніх воріт, сподіваючись закинути ще, але в підсумку пропустив – шайбу на свій рахунок записав екс-захисник донецького клубу Всеволод Толстушко.

Заключний відрізок поєдинку пройшов за повної переваги донеччан. Хокеїсти "Донбасу" намагалися використовувати весь майданчик для розвитку своїх атак. На жаль, але у підопічних Сергія Вітера не вийшло більше закинути в цей вечір. У деяких моментах надійно зіграв воротар гостей В'ячеслав Новицький, а в деяких – зіграло банальне невезіння донецьких хокеїстів.

За 2 хвилини до кінця поєдинку, хокеїсти "Кременчука", використавши помилку господарів майданчика, закинули підсумкову п'яту шайбу – голом відзначився форвард Гліб Бондарук.

Відеоогляд матчу Донбас – Кременчук

Після цього поєдинку розстановка в першій трійці не змінилася. "Містяни" після 19 ігор набрали 51 очко і посіли першу позицію, на другому місці херсонський "Дніпро" (19 ігор, 41 очко) та третє місце – "Донбас" (17 ігор, 34 очка).