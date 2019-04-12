"Донбас" впевнено обіграв "Дніпро" та виграв фінал плей-офф Української хокейної ліги

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"Донбас" впевнено обіграв "Дніпро" та виграв фінал плей-офф Української хокейної ліги

У п'ятницю, 12 квітня, в Дружківці відбувся п'ятий поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги між донецьким "Донбасом" та херсонським "Дніпром". До цього матчу донеччани вели в серії 3:1 і лише одна перемога відділяла їх від чемпіонського титулу.

Донбас  Дніпро 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Рахунок в серії: 4:1
Шайби 1:0 Романенко (Сильницький, Мазур – більш.), 5:29; 2:0 Разумов (Сильницький), 27:04; 3:0 Лялька (Захаров, – більш.), 29:29; 4:0 Коренчук (Лялька, Гончаров, – менш.), 35:09; 4:1 Бондаренко (Пугачов, – більш.), 37:10

Матч донецький клуб почав з активного пресингу більшу частину ігрового часу "Донбас" проводив в зоні противника, атакуючи ворота Олега Петрова. Такий настрій фактично відразу вилився в шайбу від Володимира Романенка, який від синьої лінії прошив голкіпера "щук" і відкрив рахунок в матчі.

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У другому періоді херсонці істотно активізувалися в атаці, проте розпечатати ворота Богдана Дьяченка у них так і не вийшло. У свою чергу, команда Сергія Вітера ще тричі відзначилася у воротах супротивника по шайбі на свій рахунок записали Максим Разумов, Віталій Лялька та Ілля Коренчук.

Тільки на останніх хвилинах другої двадцятихвилинки "Дніпро" зміг розмочити рахунок і Кирило Бондаренко записав собі в актив першу шайбу херсонців в цьому матчі.

У заключному відрізку зустрічі команди не змогли відзначитися закинутими шайбами, однак за напруженням пристрастей і гострій боротьбі третій період відповідав принциповості всієї фінальної серії. 

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Таким чином "Донбас" з рахунком в серії 4:1 завойовує сьомий в історії клубу чемпіонський титул, а "Дніпро" в дебютному для команди сезоні стає володарем срібного комплекту нагород.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей ХК Дніпро ХК Донбас
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