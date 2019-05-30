Донецький "Олімпік" можуть не допустити до участі в УПЛ наступного сезону

Донецький "Олімпік" завдяки нічийному результату у матчі проти "Ворскли" зумів зайняти дев'яте місце в УПЛ. Відтак залишився в еліті українського футболу на наступний сезон. Але команду можуть і не допустити до участі.

Причина в тому, що Атестаційний комітет УАФ (колишня Федерація футболу України) відмовив у видачі атестата донецькому "Олімпіку" на наступний сезон, повідомляє журналіст Кирило Крижановський. Все через участь у договірних матчах.

Читайте також: "Карпати" та "Чорноморець" зіграють перехідні матчі, "Арсенал" вилетів у Першу лігу

Згідно з регламентом, для участі в УПЛ у клубу повинні бути молодіжна і юніорська команди (U-21 та U-19). Але клубні команди Олімпіка U-21 та U-19 дискваліфіковані за договірні матчі. Відтак їх не можуть допустити до наступного сезону УПЛ, згідно з регламентом.

"У "Олімпіка" їх немає, тому логічно, що клуб не допускають до наступного сезону. Тут або треба під них регламент переробляти, або закрити очі на кричущу невідповідність клубу цим регламентом. "Олімпік" подав апеляцію на рішення про зняття їх команд U-21 і U-19, але поки що ніяких зрушень у цій справі немає", – запевняє Крижановський.

За даним журналіста, донецький клуб звернувся до інших учасників УПЛ "з не публічним зверненням" підтримати їх в даній ситуації та виступити зі спільним та вже публічним зверненням до УАФ, щоб для них зробили виняток. Однак не всі клуби готові підтримати це рішення.

Читайте також: Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести

Варто зазначити, що склад учасників УПЛ на наступний сезон приймається на спільному засіданні власників клубу та керівництва УПЛ. Тож поки невідомо, хто може отримати місце в УПЛ, якщо "Олімпіку" таки відмовлять в атестаті на наступний сезон. Це може бути одна з команд, яка програє перехідні матчі (ігри заплановані на 4 та 8 червня, зіграють "Карпати" – "Волинь" та "Чорноморець" – "Колос"). Або ж київський "Арсенал", який вилетів напряму.