Донецький "Шахтар" оголосив плани на літо

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ФК "Шахтар"
ФК "Шахтар"

Чемпіон розіграшу УПЛ у сезону 2018/19 "Шахтар" вийде з відпустки 20 червня.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Вже в понеділок, 24 червня, стартує перший збір команди в Грассау. На південному сході Німеччини "оранжево-чорні" працюватимуть до 30-го числа, після чого на кілька днів повернуться додому.

Другий збір після кількох днів в Україні футболісти "Шахтаря" проведуть у Фельдені (Австрія), він пройде з 3-го по 12 липня.

Розклад контрольних матчів в період літньої підготовки "гірників" буде опубліковано пізніше.

Команду в міжсезоння може покинути тренер Паулу Фонсека, якого чутки активно пов'язують з "Ромою". Також є інформація, що римляни зацікавлені в Тайсоні, Ісмаїлі і Маркосі Антоніо.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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