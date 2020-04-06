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Донька легендарного Мейвезера порізала ножем незнайомку, приревнувавши її до хлопця

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Флойд та Іанна Мейвезер / SOHH.com

Дочка Флойда Мейвезера-молодшого Іанна була заарештована за напад із застосуванням зброї.

Іанну доставили в місцеву в'язницю міста Х'юстона в суботу, 4 квітня, о 13:30 за місцевим часом за напад при обтяжуючих обставинах. Це сталося через репера NBA Youngboy.

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Донька боксера приїхала в будинок NBA Youngboy, де він на той час перебував там з іншою дівчиною Лаппатрою Джейкобс. Іанна сказала їй піти, але після відмови між ними стався конфлікт, що закінчився різаниною.

Події відбувалися на кухні, де Іанна, взяла в руки два ножа. Лаппатра пішла до дівчини, за що отримала удар ножем, пізніше вона сказала поліції, що не відчула першу рану, і в ході сутички отримала поранення й іншим ножем.

Іанна розповіла, що спочатку Лаппатра її провокувала, хапала за волосся перед будинком, а після сталася сутичка на кухні. Жертва знаходиться в лікарні, її стан невідомий.

  • У березні цього року колишню дружину Мейвезера, матір Іанни Джозі Харріс, знайшли мертвою у власному автомобілі. А вже через тиждень помер дядько Флойда Роджер Мейвезер, який був одним з найвідоміших тренерів в історії боксу.
  • 43-річний Мейвезер є єдиним боксером в історії, який за свою кар'єру заробив більше одного мільярда доларів. Американець провів 50 боїв, здобув 50 перемог, з яких 27 – нокаутом.
  • Мейвезер ставав чемпіоном світу у 2-й напівлегкій, легкій, 1-й напівсередній, напівсередній і 1-й середній вагових категоріях.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Сутички Бокс
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