Дорогий годинник від Суркіса призвів до відставки глави Німецького футбольного союзу

У Німеччині розгорівся скандал навколо глави Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгарда Ґрінделя. І однією з причин став годинник, який український олігарх Григорій Суркіс подарував йому. Все це призвело до того, що Ґріндель був змушений подати у відставку.

Все розпочалося з журналістських розслідувань. Спочатку у журналі Spiegel вийшла стаття про те, що Ґріндель отримав від одного з підрядників Німецького футбольного союзу – компанії DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft, 78 тисяч євро. Ці гроші він заробив у 2016-2017 роках як голова наглядової ради підприємства, але не повідомив про них публічно. При цьому в обов'язки Ґрінделя входило проводити два засідання в рік.

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Вже згодом газета Bild опублікувала матеріал, що Ґріндель отримав від Григорія Суркіса годинник на день народження. Його вартість – 6 тисяч євро. Цей годинник Ґріндель також не задекларував. Натомість він заявив журналістам, що вважає це суто приватним подарунком.

Саме інформація про годинник стала останньою краплею. Під тиском ЗМІ та футбольного середовища Ґріндель подав у відставку, повідомляє Deutsche Welle. Про це під час телефонної конференції він повідомив керівництво DFB у вівторок, 2 квітня. Це рішення невідкладно набуло чинності.

Відтепер Німецьким футбольним союзом керуватимуть двоє його віце-президентів Райнер Кох та Райнгард Раубалль. Обрання нового президента відбудеться на з'їзді DFB 27 вересня. Президентом Союзу, ймовірно, стане один з колишніх гравців збірної Німеччини. Боротьба буде вестися між Філіпом Ламом, Крістофом Метцельдером і Олівером Бірхоффом. Втім, у них є і серйозний конкурент в особі нинішнього секретаря DFB Фрідріха Куртіуса.

Попри скандал, Ґріндель зберіг за собою посади в УЄФА та ФІФА. Від цих організацій він щороку отримує 500 тисяч євро.