Дорослі мужики займаються брехнею: Усик про українських політиків
Український супертяж Олександр Усик розповів, що думає про українських політиків.
В інтерв'ю "Ехо Києва" колишній депутатці від "Партії регіонів" Олені Бондаренко Усик заявив, що українські політики брешуть та перекидають відповідальність один на одного.
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Нікого б не бив з політиків, тому що не брав би на себе зобов'язання ката. Знаєте яка проблема у наших політиків? Вони все згортають на попередників. "Ось ви зробили так", "а ось ви...". Вони ось так от згортають. Це така ось дитяча штука у дворі. Ну це смішно. Дорослі мужики займаються брехнею, плювання один на одного: "Це ви зробили, це ви не зробили".
Зберіться всі, хто там є, і підіть позбирайте сміття у лісі, яке порозкидували попередники ваші. Підіть почистіть дороги, які брудні. А один на одного бубніти – ну смішно. Це можна показувати по телевізору, як якесь шоу,
– сказав він.
Також Усик поділився думкою про анексію Криму та війну на сході України. Олександр, який народився у Сімферополі, заявив, що їздить у Крим, адже там живуть його близькі – сестра та куми.
Дивіться відео інтерв'ю Усика
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