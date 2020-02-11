24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Дортмундська "Боруссія" готова заплатити вражаючу суму за ексфутболіста "Зорі"

35 Читать новость на русском
Денніс Бонавентуре / ФК "Брюгге"

Екснападник "Зорі" Денніс Бонавентуре, який виступає зараз за "Брюгге", цікавий дортмундській "Боруссії".

Скаути "джмелів" були присутні на кількох іграх "Брюгге" в цьому сезоні, щоб поспостерігати за грою нігерійського форварда, повідомляє Goal.com.

Читайте також: "Карпати" неочікувано підписали досвідченого воротаря та орендували нападника

Згідно з інформацією джерела, "жовто-чорні" готові заплатити за гравця близько 25 мільйонів євро.

  • Влітку 2017 року Бонавентуре посилив бельгійський клуб, перейшовши із "Зорі". За трансфер нігерійця "Брюгге" заплатив близько 1,5 мільйона євро. Всього Бонавентуре провів за "Зорю" 26 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і зробивши 1 результативну передачу.
  • У поточному сезоні в складі "Брюгге" нігерієць провів 30 матчів у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 2 результативні передачі.
  • "Боруссія" Д знаходиться на третьому місці турнірної таблиці Бундесліги, відстаючи від лідируючої "Баварії" на 4 очки.
Великий піст 2020: історія та правила дотримання
сьогодні
23529
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Зоря ФК Боруссія Д Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:17 Українець Новіков на останніх секундах вирвав перемогу у росіянина, вийшовши у фінал ЧЄ – відео
Юрій Семенюк 239
сьогодні 14:00 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Юрій Семенюк 165
10 лютого 19:37 Снігу по коліна: українські клуби зіграли незвичний спаринг на засніженому полі – фото
Юрій Семенюк 523
10 лютого 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5250
10 лютого 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 118
Новини
Більше новин
Залиште відгук