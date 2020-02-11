Дортмундська "Боруссія" готова заплатити вражаючу суму за ексфутболіста "Зорі"
Екснападник "Зорі" Денніс Бонавентуре, який виступає зараз за "Брюгге", цікавий дортмундській "Боруссії".
Скаути "джмелів" були присутні на кількох іграх "Брюгге" в цьому сезоні, щоб поспостерігати за грою нігерійського форварда, повідомляє Goal.com.
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Згідно з інформацією джерела, "жовто-чорні" готові заплатити за гравця близько 25 мільйонів євро.
- Влітку 2017 року Бонавентуре посилив бельгійський клуб, перейшовши із "Зорі". За трансфер нігерійця "Брюгге" заплатив близько 1,5 мільйона євро. Всього Бонавентуре провів за "Зорю" 26 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і зробивши 1 результативну передачу.
- У поточному сезоні в складі "Брюгге" нігерієць провів 30 матчів у всіх турнірах, забивши 8 голів і зробивши 2 результативні передачі.
- "Боруссія" Д знаходиться на третьому місці турнірної таблиці Бундесліги, відстаючи від лідируючої "Баварії" на 4 очки.
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