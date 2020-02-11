Дортмундська "Боруссія" готова заплатити вражаючу суму за ексфутболіста "Зорі"

Екснападник "Зорі" Денніс Бонавентуре, який виступає зараз за "Брюгге", цікавий дортмундській "Боруссії".

Скаути "джмелів" були присутні на кількох іграх "Брюгге" в цьому сезоні, щоб поспостерігати за грою нігерійського форварда, повідомляє Goal.com.

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Згідно з інформацією джерела, "жовто-чорні" готові заплатити за гравця близько 25 мільйонів євро.