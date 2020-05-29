Чи дозволять людям старше 60 років відвідувати спортивні події – рішення уряду

Уряд дозволив людям, віком понад 60 років, бути залученими до організації та проведення спортивних змагань. Рішення прийнято 29 травня на позачерговому засіданні.

Зняття обмежень розповсюджується і на футбол

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов на своїй сторінці у фейсбук.

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Люди, віком понад 60 років, можуть тренувати, обслуговувати суддівством змагання та бути представниками професійних спортивних клубів.

"Це зняття обмежень розповсюджується також і на заходи, внесені до Єдиного календарного плану Міністерства молоді та спорту", – повідомив Немчінов.

МОЗ рекомендував не допускати осіб старше 60 років

Раніше в медичному протоколі МОЗ було зазначено, що до проведення спортивних заходів не можуть бути притягнуті люди молодше 18 і старше 60 років.

Під заборону підпадали президент "Динамо" Ігор Суркіс і помічник головного тренера киян Вадим Євтушенко.

Водночас у протоколі щодо проведення матчів УПЛ не було інформації щодо обмеження для осіб старше 60 років.

УПЛ відреагувала на інформацію, вказавши, що протокол МОЗ теж обов'язковий до виконання, тому обмеження за віком залишається у силі.

Матчі української Прем'єр-ліги з футболу офіційно відновляться з 30 травня.

МОЗ 26 травня офіційно дозволило відновити футбольні матчі. Учасники матчів зобов'язані дотримуватися протиепідемічних рекомендацій.

Яких саме – читайте за цим посиланням.