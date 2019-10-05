Драматична перемога "Ліверпуля" завершилася бійкою: відео
Поєдинок восьмого туру чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Лестером" завершився бійкою. Головний "героєм" сутички став гравець "лисиць" Айосе Перес.
Нападник "Лестера" був незадоволений тим, що "мерсисайдці" вирвали перемогу в компенсований час завдяки пенальті. На 90+5 хвилині поєдинку з одинадцятиметрового відзначився Джеймс Мілнер.
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Розлючений Айосе Перес почав з'ясовувати стосунки з гравцями "Ліверпуля" – Адамом Лалланою та Мілнером.
Футболісти обох команд намагалися заспокоїти 26-річного іспанця. Однак емоції взяли верх.
"Ліверпуль" виграв восьмий поспіль матч на старті нового сезону АПЛ. Підопічні Юргена Клоппа одноосібно очолюють турнірну таблицю. "Лестер" йде на третій сходинці.