Третя ракетка України повернулась до тренувань після травми: відео
Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася відео свого тренування на корті в Києві.
До цього Леся Цуренко перебувала на реабілітації в Марбельї (Іспанія) через травму ліктя, повідомляє БТУ.
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"Здається, я знову можу бити справа", – підписала публікацію тенісистка.
До слова, Леся Цуренко після виступу на Ролан Гаррос, де дійшла до третього кола, зіграла на змаганнях в Гертогенбосі, Бірмінгемі, Істборні, Вімблдоні та Вашингтоні, на яких виграла лише 3 матчі.
Цуренко вперше з 2014 року (Ролан Гаррос) пропустила турнір Grand Slam і не зіграла на Відкритому чемпіонаті США, де минулого сезону стала чвертьфіналісткою. Наразі вона посідає 68 місце в рейтингу WTA.
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