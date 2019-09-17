Другий тур Української хокейної ліги – Парі-Матч: головні протистояння

5 Читать новость на русском
Другий тур Української хокейної ліги – Парі-Матч: головні протистояння

"Крижані Вовки" готові до сутички з "Донбасом", "Білий Барс" та "Динамо" будуть боротися за першу перемогу в сезоні, а "Дніпро" та "Кременчук" зійдуться в черговому принциповому матчі.

"Донбас" – "Крижані Вовки"

18 вересня о 14:00 на київській арені "Шалетт" на льоду зустрінуться київський клуб "Крижані Вовки" та чемпіон минулого сезону "Донбас". Волю до перемоги "вовків" в цьому сезоні ми вже бачили в матчі з МХК "Динамо". Вони успішно реалізовували більшість, боролися за кожну можливість і обіграли харківський клуб з рахунком 6:2. Що ж стосується "Донбасу", для них сезон почався з поразки херсонському "Дніпру", але не варто забувати, що херсонці зрівняли рахунок за 20 секунд до кінця основного часу, а перемогу здобули в овертаймі.

Як це було: Підсумки першого туру 4 сезону Української хокейної ліги – Парі-Матч

Матч обіцяє бути неймовірно красивим, адже уболівальникам помітно, як виросли за міжсезоння "Крижані вовки". Але і "Донбас" однозначно не готовий прийняти другу поразку поспіль у сезоні.

"Білий Барс" – "Динамо"

19 вересня о 18:45 на льодовій арені в Білій Церкві в поєдинку зійдуться МХК "Динамо" та "Білий Барс". Обидві команди почали 4-й сезон Української хокейної ліги – Парі-Матч з поразок. Цікаво буде подивитися, чи покажуть вони жорсткий хокей. Адже в минулому матчі з "Крижаними Вовками" харків'яни заробляли численні вилучення. А Олександр Панченко уточнив, що його підопічні ще знаходяться в процесі становлення.

У свою чергу перевагою для "Білого Барса" може стати участь в передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019.

"Дніпро" – "Кременчук"

19 вересня о 19:00 на льодовій арені "Фаворит" гостей із Кременчука прийме херсонський "Дніпро". Володарі другого і третього місця минулого сезону вже зустрічалися на передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019. У тому поєдинку херсонська команда поступилася кременчужанам з рахунком 3:0.

У обох команд дуже сильна фізична підготовка. І ніхто з них не готовий поступатися супернику. До того ж обидві команди почали сезон з перемог. Вболівальників однозначно чекає цікавий комбінаційний хокей.

blog_ava
Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
сьогодні
20132
Теги: Спорт Хокей МХК "Динамо" ХК Кременчук ХК Дніпро ХК Крижані Вовки ХК Білий Барс ХК Донбас
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
сьогодні 09:05 Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня
641
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
16 вересня 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 1441
Міфи про схуднення, які варто знати
16 вересня 22:10 Міфи про схуднення, які варто знати
782
"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
16 вересня 12:41 "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
527
Неймовірний Ібрагімович оформив хет-трик і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі": відео
16 вересня 11:32 Неймовірний Ібрагімович оформив хет-трик і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі": відео
1293
Новини
Більше новин
Залиште відгук