Другий тур Української хокейної ліги – Парі-Матч: головні протистояння

"Крижані Вовки" готові до сутички з "Донбасом", "Білий Барс" та "Динамо" будуть боротися за першу перемогу в сезоні, а "Дніпро" та "Кременчук" зійдуться в черговому принциповому матчі.

"Донбас" – "Крижані Вовки"

18 вересня о 14:00 на київській арені "Шалетт" на льоду зустрінуться київський клуб "Крижані Вовки" та чемпіон минулого сезону "Донбас". Волю до перемоги "вовків" в цьому сезоні ми вже бачили в матчі з МХК "Динамо". Вони успішно реалізовували більшість, боролися за кожну можливість і обіграли харківський клуб з рахунком 6:2. Що ж стосується "Донбасу", для них сезон почався з поразки херсонському "Дніпру", але не варто забувати, що херсонці зрівняли рахунок за 20 секунд до кінця основного часу, а перемогу здобули в овертаймі.

Як це було: Підсумки першого туру 4 сезону Української хокейної ліги – Парі-Матч

Матч обіцяє бути неймовірно красивим, адже уболівальникам помітно, як виросли за міжсезоння "Крижані вовки". Але і "Донбас" однозначно не готовий прийняти другу поразку поспіль у сезоні.

"Білий Барс" – "Динамо"

19 вересня о 18:45 на льодовій арені в Білій Церкві в поєдинку зійдуться МХК "Динамо" та "Білий Барс". Обидві команди почали 4-й сезон Української хокейної ліги – Парі-Матч з поразок. Цікаво буде подивитися, чи покажуть вони жорсткий хокей. Адже в минулому матчі з "Крижаними Вовками" харків'яни заробляли численні вилучення. А Олександр Панченко уточнив, що його підопічні ще знаходяться в процесі становлення.

У свою чергу перевагою для "Білого Барса" може стати участь в передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019.

"Дніпро" – "Кременчук"

19 вересня о 19:00 на льодовій арені "Фаворит" гостей із Кременчука прийме херсонський "Дніпро". Володарі другого і третього місця минулого сезону вже зустрічалися на передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019. У тому поєдинку херсонська команда поступилася кременчужанам з рахунком 3:0.

У обох команд дуже сильна фізична підготовка. І ніхто з них не готовий поступатися супернику. До того ж обидві команди почали сезон з перемог. Вболівальників однозначно чекає цікавий комбінаційний хокей.