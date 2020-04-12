Дружина Стівенсона, якого Гвоздик відправив у кому, вкрала гроші і кинула боксера

Життя завдало чергового удару по канадському боксеру Андонісу Стівенсону. У грудні 2018 року Адоніс втратив титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Українець Олександр Гвоздик відправив Стівенсона в кому. Згодом боксера кинула дружина, забравши майже мільйон доларів.

Мати Стівенсона подала в суд на свою невістку Сімону Год, інформує vRINGe з посиланням на TVA Sports.

Сімона начебто без дозволу боксера зняла з його рахунку 891 тисячу доларів перед тим, як пара розійшлася в грудні 2019 року.

Читайте також Відомі боксери, які трагічно загинули на ринзі (18+)

За словами матері боксера, Сімона використовувала його і завдяки шахрайській схемі вкрала майже мільйон доларів.

Адоніс поки відмовляється від коментарів на цю тему. Його промоутер Івон Мішель заявив, що в боксера поки досить грошей.

"Сімона Год наговорила багато всякого – зі своєї точки зору. Тепер Адоніс зможе озвучити свою версію. З ним все в порядку. За ним доглядають і йому добре допомагають. У нього все ще досить грошей, але навряд чи на решту життя. Торік стався серйозний витік коштів", – повідомив промоутер.

До речі Нокаутований Гвоздиком Стівенсон розповів, як вижив після коми

Що відомо про травму Стівенсона?

1 грудня відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Українець переміг достроково, адже відправив канадця у важкий нокаут.

42-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла.

У жовтні 2019 року жертва Гвоздика заново навчився ходити і повернувся у спортзал.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.