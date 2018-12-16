Дубль Романа Зозулі допоміг "Альбасете" перемогти у чемпіонаті Іспанії: відео

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Зозуля забив дубль за "Альбасете"
Зозуля забив дубль за "Альбасете" / laliga.es

Українець Роман Зозуля вийшов у стартовому складі "Альбасете" у гостьовому матчі проти "Кордоби". І саме два влучні удари українського нападника дозволили "Альбасете" перемогти у цьому матчі.

Кордоба – Альбасете 1:3
Голи: Куевас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Бела, 68

Ще у першому таймі "Кордоба" вийшла вперед завдяки голу Куеваса з пенальті. А вже по перерві забивали лише гравці "Альбасете". Спочатку забив Зозуля, згодом відзначився Бела. А на 71-ій хвилині українець встановив остаточний рахунок матчу – 1:3.

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Варто зазначити, що два голи Зозуля забив ударом головою після навісів від Сусаети.

Згодом Зозулю замінили на 80-ій хвилині матчу

Відеоогляд матчу Кордоба – Альбасете

Завдяки цій перемозі "Альбасете" зумів тимчасово вийти на перше місце у Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії). Однак "Гранада", яка має на одне очко менше, ще має матч у запасі.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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