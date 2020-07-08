У середу, 8 липня, Харків прийме фінал Кубка України з футболу в якому зійдуться "Динамо" та "Ворскла". Історія протистоянь "Динамо" і "Ворскли" тягнеться з 1996 року, коли команди вперше зустрілися в Полтаві.

Той матч завершився перемогою "Ворскли" з рахунком 4:3, і вона стала першою для полтавчан в історії протистоянь з киянами, пише 24 канал.

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Гості вже на 3-й хвилині стараннями Сергія Реброва вийшли вперед. Такий швидкий початок не вибив з колії господарів і через дві хвилини Сергій Чуйченко зрівняв рахунок.

Мабуть, ті, хто запізнився на гру на 10 хвилин дуже шкодували, так як на 8-й хвилині у грі був забитий третій гол. До слова, відзначився нинішній наставник "зелено-білих" Юрій Максимов, але все той же Чуйченко через п'ять хвилин знову відновив паритет на табло, а на 21-й хвилині Віталій Кобзар втретє змусив уболівальників в пориві радості піднятися з глядацьких крісел.



Ворскла – Динамо 4:3 / Фото: fcvorskla.com.ua

Ще через 10 хвилин Ігор Кислов швидше за всіх зреагував на відскок від поперечини після удару Віталія Самойлова і в четвертий раз відправив м'яч у сітку воріт Ігоря Кутєпова.

У перерві Йожеф Сабо дав хороші поради та, впевнений, застосував для мотивації нецензурну лексику. Його плани трохи порушив Максимов, який на 51-й хвилині за удар суперника побачив перед собою червону картку. Навіть в меншості "біло-сині" не здавалися, але забити зуміли лише раз, під завісу гри відзначився Павло Шкапенко. За кілька хвилин до фінального свистка арбітр видалив ще одного гравця "Динамо" Владислава Ващука.

Ворскла – Динамо: відео матчу 1996 року

Динамо – Ворскла: історія протистоянь

Всього команди провели 53 матчі. 40 перемог на рахунку "Динамо", дев'ять матчів закінчилися внічию, і чотири перемоги здобула "Ворскла". Різниця м'ячів вражає – 112:33.

Найрезультативніший поєдинок було зіграно в сезоні 2002/2003, коли "Динамо" переграло "Ворсклу" з рахунком 8:0.