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Два англійські клуби подарують медикам тисячу квитків на матчі за боротьбу з коронавірусом

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Гравці та тренери "Брайтона" дякують медичним працівникам / twitter.com/OfficialBHAFC

Головними борцями за життя інфікованих на коронавірус є медики. Тож в деяких країнах їм вирішили віддячити як слід.

Англійський клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я (National Health Service, NHS). І закликав інші клуби підтримати їх ініціативу.

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На це прохання поки відгукнувся лише "Борнмут", який теж пообіцяв тисячу квитків наступного сезону медикам, які борються з коронавірусом в Англії.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол АПЛ
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