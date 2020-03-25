Два англійські клуби подарують медикам тисячу квитків на матчі за боротьбу з коронавірусом

Головними борцями за життя інфікованих на коронавірус є медики. Тож в деяких країнах їм вирішили віддячити як слід.

Англійський клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я (National Health Service, NHS). І закликав інші клуби підтримати їх ініціативу.

До слова Мессі та Роналду здійснили щедрі пожертви на лікарні для боротьби з коронавірусом

На це прохання поки відгукнувся лише "Борнмут", який теж пообіцяв тисячу квитків наступного сезону медикам, які борються з коронавірусом в Англії.

@OfficialBHAFC



We've joined Brighton's lead and pledged to donate a minimum of 1,000 tickets for NHS workers next season!



We'll confirm who we'll pass the baton to shortly...#Tickets4NHS // #afcb https://t.co/GZzv20yjV6 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 25, 2020

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