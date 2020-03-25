Два англійські клуби подарують медикам тисячу квитків на матчі за боротьбу з коронавірусом
Головними борцями за життя інфікованих на коронавірус є медики. Тож в деяких країнах їм вирішили віддячити як слід.
Англійський клуб "Брайтон" пообіцяв одну тисячу квитків на наступний сезон для працівників Національної служби охорони здоров'я (National Health Service, NHS). І закликав інші клуби підтримати їх ініціативу.
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На це прохання поки відгукнувся лише "Борнмут", який теж пообіцяв тисячу квитків наступного сезону медикам, які борються з коронавірусом в Англії.
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- У всьому світі зафіксовано понад 428 тисяч випадків зараження коронавірусу. У Великобританії – понад 8 тисяч, 422 особи померли від Covid-19.
- Через пандемію в Англії зупинили футбольний чемпіонат. Його не відновлять до 30 квітня як мінімум.
- Для допомоги працівникам NHS "Челсі" віддав свій готель на стадіоні в Лондоні. Там можуть мешкати ті медики, які борються з коронавірусом і працюють до ночі, щоб вони не поверталися пізно додому.
- Два готелі в Манчестері для медпрацівників віддали й легендарні гравці МЮ Гаррі Невілл та Раян Гіггз.
- Натомість в Україні ввели погодинну оплату медикам, які лікують хворих на коронавірус.
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