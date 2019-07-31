Два гравці "Динамо" потрапили у топ-50 юних талантів за версією УЄФА

Офіційний сайт УЄФА склав підбірку молодих гравців до 21 року, які можуть "вистрелити" у новому сезоні. У переліку і два гравці київського "Динамо" та молодіжної збірної України Денис Попов та Георгій Цитаішвілі.

Щодо Попова, то на сайті КУЄ/ФА його характеризують як "надійного центрального захисника, фахівця з відбору". І нагадують, що на Чемпіонаті світу з футболу U-20 гравець забив три голи, і всі – головою.

До слова: Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу

Про успішний виступ збірної України на цьому турнірі згадують, коли пишуть і про Цитаішвілі.

"Вибуховий вінгер. Найкраще про нього скаже гол після сольного проходу в переможному фіналі ЧС-2019 серед молоді до 20 років", – йдеться в описі УЄФА.

Варто додати, що обидва гравці потрапили до заявки "Динамо" на новий сезон. Цитаішвілі навіть вийшов на заміну у матчі за Суперкубок України, де "Динамо" обіграло "Шахтар".