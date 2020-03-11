Два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи скасовані через коронавірус

Завтра, 12 березня, повинні були відбутись матчі "Севілья"– "Рома" та "Інтер" – "Хетафе", але через епідемію коронавірусу були скасовані.

Про це повідомляє відоме видання Skysports.

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Літак італійської "Роми" не був не пустили до Іспанії через заборону повітряного сполучення між країнами, а іспанський "Хетафе" відмовився їхати в Мілан, щоб не ризикувати здоров'ям футболістів та персоналу клубу.

Італійська "Рома" про це теж повідомила у своєму твіттері.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Де і коли пройдуть ці матчі, УЄФА поки що не повідомив.

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