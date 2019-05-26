Дві українські гімнастки здобули нагороди на Кубку світового виклику

Дві нагороди здобули українські гімнастки у перший день фіналів на Кубку світового виклику (World Challenge Cup) у хорватському Осієку.

Ангеліна Радівілова стала віце-чемпіонкою змагань в опорному стрибку. Із середньою оцінкою за 2 стрибки 13.667 українка зуміла посісти друге місце. Поступилася вони лише Теї Белак зі Словенії, яка отримала 13,750.

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На третю сходинку п'єдесталу піднялася Яна Федорова. Бронзову нагороду дівчина отримала у вправах на брусах (12,667).