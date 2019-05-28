Дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова завершила кар'єру

Чеська біатлоністка Габріела Коукалова оголосила про завершення спортивної кар'єри. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.

29-літня чеська біатлоністка Габріела Коукалова пропустила два останні сезони через проблеми з литковими м'язами. Кілька тижнів тому Коукалова відновила тренування і почала замислюватися про повернення в біатлон. Але, зрештою, вирішила послідувати прикладу німецької колеги Лаури Дальмаєр, яка теж оголосила про закінчення професійної кар'єри.

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"Як ви знаєте, на початку минулого року я була змушена перервати свою спортивну кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Цей період був найважчим у моєму житті. Всі навалилося відразу, і я вирішила закінчити з біатлоном. Вважаю, це було найважчий час у моєму житті. Під час вимушеної перерви я багато чого зрозуміла, очистила розум, відпочила, знайшла нову силу. На мій подив, проблеми зі здоров'ям стали зменшуватися. Я навіть почала активну підготовку, і тренування мене радували. До мене повернулося почуття, яке я вже давно не відчувала. Воно так мене мотивувало. Я стала думати, що повернуся в спорт, незважаючи на всі складнощі. Сьогоднішній крок складний для мене, але я вирішила закінчити спортивну кар'єру", – заявила Габріела Коукалова.

Габріела Коукалова є дворазовою срібною призеркою, а також володаркою бронзи Олімпійських ігор в Сочі-2014. Вона двічі ставала чемпіонкою світу та чотири рази – призером ЧС. Габріела 17 разів перемагала в гонках на етапах Кубка світу. Всього на її рахунку 39 особистих подіумів КС (17-14-8). У сезоні-2015/16 стала переможницею загального заліку Кубка світу.