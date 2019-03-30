Дворазовий переможець Формули-1 повернеться за кермо боліду McLaren

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Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо / Fun Formula

Фернандо Алонсо сяде за кермо McLaren на тестах в Бахрейні. У такий спосіб гонщик знову повернуться за кермо боліда Формули-1 після того, як він покинув її.

У вівторок і середу після Гран Прі Бахрейну команди Ф1 проведуть офіційну тестову сесію. Всі їх учасники зможуть використати по одній машині, а у McLaren їх буде дві – одна для роботи самої команди, друга – для шинних випробувань за програмою Pirelli. Саме за кермо другого боліда і сяде Фернандо Алонсо. Іспанець займеться випробуваннями гуми – він відпрацює на ній весь день 2 квітня і повернеться за кермо після обіду 3 квітня. Ранок 3 квітня буде віддано Карлосу Сайнсу.

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Алонсо залишається пілотом McLaren, але в кінці минулого року він перервав кар'єру у Формулі 1. В цьому сезоні іспанець виступає в IndyCar, WEC і IMSA, а також тестує всіляку гоночну техніку.

Ще один болід McLaren на тестах "розділить" між своїми пілотами – Карлосом Сайнсом та Ландо Норрісом. Сайнс відпрацює за кермом ранок першого тестового дня, Норрісу дістанеться друга половина вівторка та середа цілком.

Гран-прі Бахрейну відбудеться у неділю, 31 березня. Тести заплановані на вівторок та середу, 2 та 3 квітня.

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Теги: Спорт Формула-1 McLaren McLaren
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