Двоє гравців "Динамо" не потрапили до заявки киян на сезон 2019/20

На офіційному сайті української Прем'єр-ліги з'явилася заявка "Динамо" на сезон 2019/20. У цьому списку поки відсутні форвард Назарій Русин і захисник Сідклей.

Це може бути пов'язано з тим, що майбутнє футболістів в складі "Динамо" залишається невідомим.

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Заявка "Динамо" на сезон 2019/20:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан;

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Йосип Піваріч, Денис Попов, Артем Шабанов;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Денис Гармаш, Карлос де Пена, Міккель Дуелунд, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв;

Нападники: Артем Бесєдін, Євген Ісаєнко, Фран Соль, Георгій Цітаішвілі.

Варто зазначити, що ця заявка не остаточна: 25 липня кияни матимуть можливість відредагувати даний список.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" хочуть орендувати Назарія Русина, а Сідклей потрапив в список інтересів "Сан-Паулу" та "Інтернасьонала".