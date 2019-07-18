Двоє гравців "Динамо" не потрапили до заявки киян на сезон 2019/20

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Назарій Русин
Назарій Русин / Footboom

На офіційному сайті української Прем'єр-ліги з'явилася заявка "Динамо" на сезон 2019/20. У цьому списку поки відсутні форвард Назарій Русин і захисник Сідклей.

Це може бути пов'язано з тим, що майбутнє футболістів в складі "Динамо" залишається невідомим.

Втрати "Динамо" перед сезоном: У "Динамо" травмувалися ряд футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів і грою з "Шахтарем"

Заявка "Динамо" на сезон 2019/20:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан;
Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Йосип Піваріч, Денис Попов, Артем Шабанов;
Півзахисники: Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Беньямін Вербич, Денис Гармаш, Карлос де Пена, Міккель Дуелунд, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв;
Нападники: Артем Бесєдін, Євген Ісаєнко, Фран Соль, Георгій Цітаішвілі.

Варто зазначити, що ця заявка не остаточна: 25 липня кияни матимуть можливість відредагувати даний список.

Раніше повідомлялося, що "Карпати" хочуть орендувати Назарія Русина, а Сідклей потрапив в список інтересів "Сан-Паулу" та "Інтернасьонала".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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