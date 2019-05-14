Двоє українських боксерів увірвалися у топ рейтингу WBC

Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала новий рейтинг у всіх вагових категоріях.

Відразу двоє українських боксерів серйозно покращили свої позиції, увірвавшись у топ-5.

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Як пише vRINGe.com, українець Віктор Постол, який у відбірковому поєдинку переміг француза Мохамеда Мімуна й став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій за версією WBC, піднявся на другу позицію. До цього українець був на 4-й позиції у рейтингу першої напівсередньої ваги.

Також досягнув прогресу Сергій Дерев'янченко. Після перемоги над Джеком Кулкаєм українець піднявся на четверте місце в рейтингу середньої ваги. Раніше Сергій очолив рейтинг IBF.

Дерев'янченко є офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією IBF, яким зараз володіє Сауль Альварес (52-1-2, 25 КО).

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