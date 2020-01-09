Двоє українців можуть виступити у Всесвітній боксерській Суперсерії, де переможцем став Усик

Організатор Всесвітньої боксерської Суперсерії (англ. World Boxing Super Series, WBSS) промоутер Калле Зауерлянд готується до нового сезону. У ньому можуть виступити і двоє українців.

В інтерв'ю IFL TV Зауерлянд заявив, що планує провести новий сезон WBSS у чотирьох вагових категоріях. Це будуть найлегший (до 50,8 кг), другий найлегший (до 52,2 кг), середній (до 72,6 кг) і другий середній (до 76,2 кг) дивізіони.

До слова: Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року

У двох з цих дивізіонах виступають українці. Мова йде про Артема Далакяна (найлегша вагова категорія) та Сергій Дерев'янченко (середня вага). Вони можуть бути цікаві для організаторів WBSS. Адже Далакян є чинним чемпіоном світу за версією WBA (8 лютого в Києві він проведе захист титулу проти венесуельця Хосбера Переса).

Щодо Дерев'янченка, то він двічі проводив чемпіонські бої, але програвав. Однак його бій проти Геннадія Головкіна за титули IBF та IBO залишив чимало вболівальників розчарованих рішенням суддів. які віддали перемогу боксеру з Казахстану.