Дядечко Дрю та інші: чому відомі спортсмени масово перевдягаються у старців

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – саме Кайрі Ірвін став винуватцем вірусного ролика, на якому старець професійно грає у баскетбол. Так народився дядечко Дрю. Згодом й інші спортсмени підхопили ідеї Ірвіна і почали грати у перевдягання. Які ролі примірив на себе Роналду та Шакірі – дивіться у відео.

Також у випуску: У пошуках ніндзя.