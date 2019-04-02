Джанлуїджі Буффон продовжить контракт з ПСЖ

94 Читать новость на русском
Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон / twitter.com

41-річний голкіпер Джанлуїджі Буффон, який цього сезону відіграв за ПСЖ 20 поєдинків, близький до продовження контракту.

Джанлуїджі Буффон не поспішає вішати рукавички на цвях. 41-річний голкіпер близький до продовження угоди з Парі Сент Жермен, повідомляє ESPN.

Читайте також: "Реал" готовий купити французького вундеркінда за космічні гроші: названо суму

Італійський страж воріт поставить підпис під контрактом за схемою 1+1.

Джіджі перебрався до Франції перед стартом цього сезону. У формі ПСЖ Буффон відіграв уже 20 поєдинків. Його клуб впевнено лідирує у внутрішній першості. Але драматично вилетів у 1/8 Ліги Чемпіонів від "Манчестер Юнайтед".

Відео: Джанлуїджі Буффон продовжить контракт з ПСЖ

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

 

blog_ava
Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети
сьогодні
12777
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ПСЖ
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
сьогодні 15:16 Боротьба за чемпіонство, бронзу та місце в єврокубках: прогноз букмекерів на другий етап УПЛ
35
Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
сьогодні 10:19 Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео
414
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
3011
В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
1 квітня 18:16 В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України
667
Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео
1 квітня 16:35 Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео
1218
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук