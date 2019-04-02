Джанлуїджі Буффон продовжить контракт з ПСЖ
41-річний голкіпер Джанлуїджі Буффон, який цього сезону відіграв за ПСЖ 20 поєдинків, близький до продовження контракту.
Джанлуїджі Буффон не поспішає вішати рукавички на цвях. 41-річний голкіпер близький до продовження угоди з Парі Сент Жермен, повідомляє ESPN.
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Італійський страж воріт поставить підпис під контрактом за схемою 1+1.
Джіджі перебрався до Франції перед стартом цього сезону. У формі ПСЖ Буффон відіграв уже 20 поєдинків. Його клуб впевнено лідирує у внутрішній першості. Але драматично вилетів у 1/8 Ліги Чемпіонів від "Манчестер Юнайтед".
Відео: Джанлуїджі Буффон продовжить контракт з ПСЖ
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Джерело: 24 канал
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