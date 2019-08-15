Джеймі Чедвік стала першою переможницею жіночої Формули-1

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Джеймі Чедвік стала першою переможницею жіночої Формули-1

У першому в історії чемпіонаті серед жінок Formula W Series визначилась переможниця. Золото здобула 21-річна британка Джеймі Чедвік.

Вона була лідером загального заліку перед останнім етапом в Брендс-Хетч. І стартувала з поул-позишн. Однак вже на старті Джеймі Чедвік обійшли її головні конкурентки у боротьбі за чемпіонство – Еліс Пауелл та Емма Кімілайнен.

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У боротьбі за третє місце в гонці Джеймі Чедвік програла Бейтске Віссер, яка теж боролася за перемогу у чемпіонаті. Тож Джеймі Чедвік фінішувала лише четвертою, вперше у сезоні не опинившись на подіумі.

Однак набраних очок 21-річнцій британці виявилося достатньо, щоб стати першою в історії переможницею Formula W Series.

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Теги: Спорт Формула-1
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