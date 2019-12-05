Джима фінішувала другою в індивідуальній гонці Кубка світу

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала другою в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу в Естерсунді.

Юлія Джима ідеально подолала чотири вогневі рубежі, не допустивши жодної помилки. Відмінна стрільба та хороша швидкість дозволили Юлії чудово подолати 15-кілометрову дистанцію.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Джима до останнього претендувала на перемогу, однак поступилася представниці Франції Жустін Бреза. Джима програла француженці 11 секунд.

Третє місце на подіумі посіла ще одна француженка – Жулія Сімон. Вона програла Джимі 6 секунд.

Успішно провела індивідуальну гонку Дарія Блашко. Вона з двома промахами зуміла фінішувати 21-ю. Віта Семеренко допустила три промахи на двох стійках і посіла 28-е місце.

Що там чоловіки? Фуркад впевнено виграв індивідуальну гонку, Підручний – 20-й

Останні два рубежі зіпсували гонку Анастасії Меркушиній, яка претендувала на попадання у топ-10. Анастасія не закрила три мішені й фінішувала 31-ю.

Найгірше з українок виступила Валентина Семеренко. 5 промахів не дозволили Валентині розраховувати на позитивний результат – 57-е місце.



Результати гонки / скріншот biathlonresults.com