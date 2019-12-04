Джима повернулася до тренувань після курйозної травми: фото

Українська біатлоністка Юлія Джима провела перше тренування після травми. Під час тренування Джима зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою.

Під керівництвом Уроша Велепца Джима попрацювала над стрільбою, а також випробувала трасу Кубка світу в Естерсунді (Швеція), повідомляє UA:БІАТЛОН.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Рішення про її участь в індивідуальній гонці, яка відбудеться 5 грудня, буде прийнято сьогодні. Поки не відомо, в якому складі жіноча збірна України виступить в індивідуальній гонці.

За словами тренера жіночої збірної України Володимира Махлаєва, через зіткнення з іншою спортсменкою Юлія почувала себе погано.

Також через стан здоров'я Джима пропустила спринтерську гонку . Найкращий результат з українок показала Віта Семеренко (10 місце). Перемогу здобула Доротея Вірер.

Головні новини з Кубку світу в Естерсунді