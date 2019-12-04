Джима повернулася до тренувань після курйозної травми: фото

52 Читать новость на русском
Юлія Джима / 24 канал

Українська біатлоністка Юлія Джима провела перше тренування після травми. Під час тренування Джима зіткнулася "лоб в лоб" з іншою спортсменкою.

Під керівництвом Уроша Велепца Джима попрацювала над стрільбою, а також випробувала трасу Кубка світу в Естерсунді (Швеція), повідомляє UA:БІАТЛОН.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Рішення про її участь в індивідуальній гонці, яка відбудеться 5 грудня, буде прийнято сьогодні. Поки не відомо, в якому складі жіноча збірна України виступить в індивідуальній гонці.

За словами тренера жіночої збірної України Володимира Махлаєва, через зіткнення з іншою спортсменкою Юлія почувала себе погано.

Також через стан здоров'я Джима пропустила спринтерську гонку. Найкращий результат з українок показала Віта Семеренко (10 місце). Перемогу здобула Доротея Вірер.

Головні новини з Кубку світу в Естерсунді

Студент із Швейцарії розгадав столітню фізичну загадку
сьогодні
11313
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 98
30 листопада 19:52 Збірна України дізналася суперників по груповому етапі Євро-2020
Юрій Семенюк 8320
сьогодні 12:09 Удар українки Козлової став одним з найкращих дропшотів року: відео
Юрій Семенюк 111
сьогодні 07:05 Сьогодні розпочалася подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6244
3 грудня 18:57 Данк гравця збірної України потрапив у топ-10 моментів за підсумками 2019 року: відео
Юрій Семенюк 240
Новини
Більше новин
Залиште відгук