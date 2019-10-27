Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео

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Джош Тейлор
Джош Тейлор / twitter.com/DAZN_USA

Британський боксер Джош Тейлор став переможцем другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). У фінальному поєдинку в першій напівсередній вазі він переміг Реджиса Прогрейса із США.

Бій відбувся 26 жовтня у Лондоні на арені O2. Боксери билися не тільки за Кубок Мохаммеда Алі. На кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBA Super і IBF та пояс WBC Diamond.

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Краще поєдинок розпочав Прогрейс, який рухався швидше та працював цікавіше: точний джеб та удари по корпусу. Тейлору вдалося швидко нав'язати бій на ближній дистанції, тому американець втратив перевагу в роботі ніг і зник його джеб.

Британець не тільки вирівняв хід бою, а й захопив ініціативу. Прогрейс спробував переламати хід бою після екватора, попрацював з дистанції, записав у свій актив декілька раундів.

Проте Тейлор знову збільшив темп бою, нав'язав справжню бійню. Зрештою, боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів. Рішенням суддів перемогу здобув Тейлор: 114:114, 115:113 і 117:112.

Джош Тейлор – Реджис Прогрейс відеоогляд бою

Хто став першим чемпіоном WBSS? 21 липня 2018 року відбувся перший в історії фінал Всесвітньої боксерської суперсерії. У першій важкій вазі чемпіоном став українець Олександр Усик.

У фіналі, який відбувся у Москві, Усик переміг росіянина Мурата Гассієва. Водночас Каллум Сміт завоював кубок Мохаммеда Алі у другій середній вазі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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