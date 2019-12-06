Джошуа – Руїс: чемпіон заробить менше претендента

У цю суботу, 7 листопада, у Саудівській Аравії відбудеться грандіозний реванш Джошуа – Руїс. Загальне бажання швидше провести поєдинок було настільки сильним, що навіть 15-тисячний стадіон спеціально для цього бою побудували всього за 40 днів. Що там говорити, попередня зустріч боксерів відбулася менш ніж півроку тому.

Можливо, це посприяли й солідні гонорари. Ентоні, наприклад, заробить 85 мільйонів доларів. А Енді, хоч і є чинним чемпіоном, отримає 13 мільйонів доларів. Гроші йому не завадять, солідна частина минулого гонорару (5 мільйонів доларів) пішла на покупку шикарного особняка.

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Нагадаємо, влітку мексиканець відібрав у Джошуа всі його чемпіонські пояси (WBA Super, WBO, IBF і IBO). Це стало справжньою сенсацією у світі боксу, адже у Руїса не те що не вірили, деякі навіть не сприймали його серйозно. Причина тому – його статура й зайва вага. Але Енді осоромив скептиків і змусив рефері в 7-му раунді зупинити бій.

Правда, його шанси на перемогу й зараз не такі великі, 34% проти 63% у Джошуа за оцінками аналітиків Parimatch (3% на нічию). Його це, втім, не бентежить: "Хлопець з великими мріями збирається домінувати й захистити титули у важкій вазі", – заявив він напередодні. Також Енді додав, що хотів би побачити відкритий бокс, адже якщо Ентоні стане з ним рубитися, то в Енді буде більше шансів на перемогу.

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Перед поєдинком Руїс розхвалював свого суперника, відзначав, що британець в хорошій формі. А тренер Джошуа заявив, що багато хто продовжує недооцінювати Енді, хоча він боксер світового класу. Також Роб Маккракен сказав, що його підопічному необхідно використовувати свій розмах рук і ні в якому разі не потрапляти під важкий хук мексиканця. Інакше на цьому бій може й закінчитися.