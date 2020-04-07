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Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою: деталі

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Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою / dailymail.co.uk

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть зійтися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Бій британських боксерів може відбутися відразу після відновлення поєдинків. Наразі боксерські бої не відбуваються через пандемію COVID-19.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про можливість проведення бою між Тайсоном та Ентоні.

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Він переконаний, що бій може відбутися, однак організації поєдинку заважають Кубрат Пулєв та Деонтей Уайлдер.

"Я думаю що це можливо. Але у Пулєва є право на бій. Він підписав контракт так само, як і Уайлдер на поєдинок з Ф'юрі", – сказав Арум BBC.

Арум запевнив, що ні він, ні глава Matchroom Boxing Едді Хірн, ні промоутер Тайсона Френк Уоррен не порушуватимуть умови контрактів.

У такому випадку бій між Ф'юрі та Джошуа можливий, якщо Уайлдер та Пулєв відмовляться зустрітися з Тайсоном та Ентоні відповідно.

"Ми повинні поважати права всіх. Чи можливо, що Пулєв та Уайлдер відступлять, щоб відбувся поєдинок з Ф'юрі і Джошуа? Немає нічого неможливого, але слово за ними", – сказав Арум.

До речі Ф'юрі розповів, що спокусило Уайлдера на третій бій

  • Бій Джошуа – Пулєв мав відбутися 20 червня, однак офіційно перенесений через пандемію COVID-19.
  • Уайлдер начебто активував опцію реваншу з Ф'юрі. Їх зустріч повинна відбутися влітку або восени 2020 року.
  • Тайсон – чемпіон світу за версією WBC. Ентоні Джошуа володіє титулами WBO, WBA, IBF, IBO.
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Бокс
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