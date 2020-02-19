Джошуа назвав можливу дату бою з Олександром Усиком

Британський чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа за версіями WBA, WBO і IBF заявив, що готується не лише до свого наступного поєдинку проти болгарина Курбата Пулєва, а й до бою проти українця Олександра Усика.

Британець розраховує, що поєдинок може відбутися вже у червні 2020 року, розповів він у коментарі Sky Sports.

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Поки план такий, що я б'юся з Пулєвим, а Усик – з Чізорою. Та я точно знаю, що буду битися проти Олександра Усика найближчим часом,

– заявив Ентоні Джошуа.

Відтак він готується вже і до цього поєдинку. Крім того, він поділився метою проводити побільше поєдинків кожного року.

"Хочу битися двічі, а то й тричі на рік. Це дасть можливість добре спланувати підготовку до кожного з суперників", – розповів чемпіон світу.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Джошуа – Пулєв битиметься з українцем Олександром Усиком. Промоутер британця Едді Хірн розповідав, що єдиний варіант, заяким поєдинок Джошуа – Усик не відбудеться, якщо вдасться домовитися про бій з переможцем поєдинку Уайлдер – Ф'юрі.

Ентоні Джошуа останній бій провів 7 грудня. У Саудівській Аравії британець переміг Енді Руїса та повернув титули WBA, WBO, IBF та IBO.