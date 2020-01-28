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Джошуа розповів, які проблеми чекають Усика в бою з Чісорою

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Ентоні Джошуа / skysports.com

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа прокоментував потенційний бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Британець переконаний, що Усика чекає складний бій.

У коментарі Sky Sports Джошуа розповів, що був на двох поєдинках Чісори та Ділліана Уайта, які потенційний суперник Усика програв. Ентоні заявив, що Чісора сильний боксер.

Варте уваги: Джошуа заявив, що хоче провести бій з Усиком уже цього року

Той Чісора задасть Усику проблем. Я дивився бій Девіда Прайса і Чісори. Я поставив собі питанням: чому Девід не намагається контролювати його. Але коли я сам з ним поспарингував, я зрозумів, що хлопець досить сильний. Це не жарт. І я віддаю належне Ділліану Уайту за те, що мав з ним справу двічі, за 12 і 11 раундів. Щоб контролювати Чісору 12 та 11 раундів, необхідні дії. Усик з важкої ваги. Так, у нього "ноги" і пересування…,
– сказав Джошуа.

За словами Джошуа, якщо Чісора не відчуватимете загрози від сили Усика, то українець зіткнеться з проблемами.

"Але він (Усик, – Спорт24) один з кращих бійців нашого покоління, яких бачив світ. Це бій з рівними шансами, 50 на 50. Ось чому телеканал Sky береться за нього. Адже це те, що хочуть побачити люди", – резюмував Джошуа.

Ділліан Уайт також поділився думкою про потенційний бій між Усиком та Чісорою. Уайт впевнений, що Дерек піднесе Усику неприємний сюрприз.

  • За попередньою інформацією, поєдинок Усик – Чісора відбудеться на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик
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