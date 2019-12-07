Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року

7 грудня у Саудівській Аравії відбудеться найбільш очікуваний реванш 2019 року. Мексиканець Енді Руїс спробує відстояти титули, які він виборов у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Анонс запекло протистояння – читайте в матеріалі Спорт24.

Джошуа – Руїс. Головне

Що: реванш за титули WBA Super, WBO, IBF і IBO

Де: Ед-Дірійя (Саудівська Аравія), Diriyah Arena

Коли: ніч із суботи на неділю 8-го грудня, приблизно 00:00 за київським часом

Трансляція: канал "Інтер"

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Чим важливий та цікавий бій

Окрім титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO, на кону стоятиме ім’я Ентоні Джошуа. Завдання британського боксера довести, що поразка в першому поєдинку була випадковістю.

Енді Руїс залишається андердогом бою, хоча й впевнено виграв поєдинок 1 червня. Хто зірка, а хто "ноунейм" відчувається і в гонорарах боксерів.

За інформацією ЗМІ, Ентоні заробить 85 мільйонів доларів. Руїс попри статус чемпіона отримає 13 мільйонів доларів.

Друга поразка від Руїса змите Джошуа з п’єдесталу найкращих супертяжів світу. І для цього є передумови.

Перед боєм знову з’явилися чутки, що Джошуа був нокаутований під час підготовки. Перевірити інформацію неможливо, оскільки жоден боксер не розкриє таку інформацію перед зустріччю. Якщо ж це правда, то Джошуа чекає чергове фіаско…

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Український слід

Уважно за поєдинком у Саудівській Аравії стежитиме Олександр Усик. Українець особисто планує відвідати бій.

Усик – офіційний претендент на титул WBO. Відтак, за логікою речей мав би зустрітися з переможцем бою Джошуа – Руїс.

Однак на титул IBF претендує Кубрат Пулєв. Провести одночасно два захисти ні Джошуа, ні Руїс не зможуть…



Олександр Усик / фото: boxingscene.com

Наразі ЗМІ пишуть про те, що Усик наступний бій проведе в лютому, але проти Дерека Чісори. Чи стоятиме на кону поєдинку титул WBO? Наразі не відомо.

Ходять чутки, що Усик та Чісора посперечаються за право в наступному бою битися з власником титулу WBO.

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Цікаві факти бою

Нідерландський боксер Тайрон Спонг був спаринг-партнером Ентоні Джошуа. Спонг повинен був стати першим суперником Усика в хевівейті, але попався на застосуванні заборонених препаратів і не вийшов у ринг проти українця.

У пробі А в Спонга VADA знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

Згодом Спонг повідомив про те, що його остання допінг-проба виявилася негативною. Це означає, що Тайрон мав битися з українцем Олександром Усиком.

Під час реваншу не буде ринг-гьорлз. Дівчата зазвичай виносять таблички з номером наступного раунду. Причина їх відсутності на реванші боксерів – занадто відверті наряди дівчат, що заборонено в Саудівській Аравії.

Diriyah Arena, на який відбудеться бій, була збудована за два місяці. Арена вміщає 15 тисяч глядачів.



Diriyah Arena / фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Квитки поблизу рингу коштують 50 тисяч саудівських ріалів, що дорівнює 320 тисячам гривень, чи 13 333 долари за квиток.

Найдешевші квитки (5 категорія) на матч-реванш коштують 520 саудівських реалів, що дорівнює 3 327 гривням.

Прогноз

У першому поєдинку боксерів була очевидна погана фізична форма Джошуа та недооцінка суперника. Окрім того, Ентоні начебто був нокаутований під час підготовки. Надто багато негативних факторів перед захистом титулів!

Наразі Ентоні виглядає вкрай зосередженим і мотивованим помститися мексиканцю. 7 грудня абсолютно все буде залежати від форми Джошуа. Якщо британець готовий, як до поєдинку з Кличком, то бій завершиться достроково до 9 раунду.