Джошуа переміг Руїса і повернув титули чемпіона світу в суперважкій вазі: відео бою

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Джошуа – Руїс: результат та відео

Британський супертяж Ентоні Джошуа переміг рішенням суддів мексиканця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Уже в першому раунді Ентоні сильним ударом потрапив у голову суперника, після чого в Руїса з'явилося розсічення над оком.

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Протягом більшої частини поєдинку Джошуа активно пересувався по рингу і тримав Руїса на дистанції, а Енді безуспішно намагався зловити британця. До кінця бою Руїсу, який набрав 7 кілограмів у порівнянні з першим поєдинком, так і не вдалося вразити суперника.

Як результат, британець перебоксував опонента. За підсумками всіх дванадцяти раундів судді одноголосно віддали перемогу Джошуа – 118:110, 118:110, 119:109.

Тепер в активі Джошуа 23 перемоги (21 нокаутом) і одна невдача. На рахунку Руїса 32 перемоги (21 нокаутом) та дві поразки.

Ентоні Джошуа – Енді Руїс відео бою

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Джошуа – Руїс Ентоні Джошуа
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