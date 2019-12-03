Джошуа знову нокаутували перед боєм з Руїсом

Британський боксер Ентоні Джошуа знову був вражений під час підготовки до реваншу з Енді Руїсом. Хто саме зі спаринг-партнерів нашкодив Джошуа – не повідомляється.

World Boxing News повідомляє, що перед реваншем, який пройде 7 грудня, знову з'явилася новина про те, що Ентоні був серйозно вражений під час спарингу.

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Імена спаринг-партнера, який міг би "нашкодити" британцю, не називають.

Перед реваншем британець спарингував з Албоном Первізаєм, Томом Літтлом, Дереком Чісорою, Ендрю Табіті й Тімоті Мотеном.

Як відомо, перед першим боєм Ентоні Джошуа проти Енді Руїса також ходили чутки про те, що британця відправили в нокаут на спарингу.

І Джошуа, і його команда спростовували цю інформацію. Натомість батько Ентоні начебто вимагав перенести перший бій з Руїсом через все той же нокаут під час підготовки.

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Що відомо про реванш Джошуа – Руїс?

У червні 2019 року Руїс несподівано переміг Джошуа в поєдинку, який відбувся на "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Руїс став чемпіоном світу у важкій ваговій категорії за версіями WBA (Super), WBO, IBF і IBO.

Реванш відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії. Вже відомі гонорари боксерів за цей бій. Ентоні Джошуа отримає аж 85 мільйонів доларів.

Натомість Енді Руїс, який і володіє чемпіонськими поясами, може розраховувати лише на 13 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, квитки поблизу рингу коштують 50 тисяч саудівських ріалів, що дорівнює 320 тисячам гривень.